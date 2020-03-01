«Эспаньол» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Эспаньол» — «Атлетико».



Ставка: 2–3 гола в матче за 1.95.



«Для «попугаев» это важнейший матч. По игре «Эспаньол» давно заслужил того, чтобы покинуть последнюю строчку турнирной таблицы, но никак не получается. А тут ещё пришлось тратить силы на Лигу Европы. Впрочем, в противостоянии с «Вулверхэмптоном» всё было решено ещё в первом матче в Англии (4:0), так что в минувший четверг ответная игра на стадионе «Корнелья» была полутоварищеской и состав у «Эспаньла» не был оптимальным.



А вот во встрече с «Атлетико» ставки для «Эспаньола» максимальные, и как раз к этой игре ожидается возвращение в строй после травмы форварда Рауля де Томаса, уже забившего столько важных голов за свою новую команду. Однако забивать в ворота «Атлетико» — задача тяжёлая. Да и «матрасникам» тоже очень нужна победа в напряжённой борьбе за места в Лиге чемпионов. Мне кажется, что на пару голов команды тут совместными усилиями наиграют, но вряд ли голов будет намного больше. Мне нравится в этом матче ставка на общий тотал от двух до трёх голов».



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