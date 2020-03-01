«Реал Мадрид» — «Барселона»: ставка Жорди Гратакоса на «класико» с коэффициентом 3.25

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» за 3.25.
«Матч пройдёт на «Сантьяго Бернабеу», а там «Реал» играет очень хорошо. У коллектива очень хорошее отношение с болельщиками, будет серьёзная поддержка. Однако в последнее время у «Реала» не всё в порядке, особенно в Лиге чемпионов. Не удалось справиться с «Манчестер Сити».
Этот матч очень важен для «Реала». Если выиграет «Барса», то разница будет 5 очков, а это много, поэтому матч для мадридцев ключевой. К «Реалу» сейчас много вопросов, так как плохой пока результат в Лиге чемпионов. Не хватает нападающего, который мог бы регулярно завершать опасные моменты. Непонятно, кто может забивать много.
У «Барсы» сейчас ситуация лучше. В прошлом туре удалось победить «Эйбар» (5:0), Месси оформил покер. Неплохой результат в Неаполе — 1:1, гол забил Гризманн. В этой игре также будут ждать шаг вперёд от Гризманна. Есть Месси, Видаль, де Йонг, в хорошей форме Бускетс. Посмотрим, сыграет ли Пике.
Много вопросов относительно состава «Реала». Наверняка сыграют Бензема, Каземиро, Иско, Модрич. Есть вопросы по Кроосу, он не играл в матче с «Манчестер Сити», и ситуация его с Зиданом также не очень понятна.
Будет борьба, будет захватывающий матч, но думаю, что победит «Барселона».
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