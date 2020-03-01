«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия Флайерз»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия Флайерз».
Ставка: ТБ 5.5 шайбы за 1.65.
«Эти команды встречаются через день после очной игры в Филадельфии. Там победили «Флайерз» со счетом 5:2, причем в ходе матча получил перелом стопы важный форвард Крис Крайдер.
Как сложилась игра? «Филадельфия» напоминала ураган (40-28 по броскам). Пропустила первой, но забросила пять шайб. Ворота второй день подряд защищал Александр Георгиев (35 сейвов). Возможно, это было ошибкой, потому что парень просто не успел отдохнуть.
Что по раскладу в таблице? «Филадельфия» поднялась на второе место в Столичном дивизионе (81 очко в 64 матчах). Если в первом раунде будет серия с «Питтсбургом», то в дерби штата Пенсильвания можно завоевать преимущество своего льда. Это важно.
«Рейнджерс» (74 в 64) имеют шанс попасть в плей-офф, обогнав «Коламбус» (76 в 66) и «Каролину» (74 в 63). Но для этого нужно набирать очки, и в этом матче в «Мэдисон Сквер Гарден» надо будет умирать.
Любопытно, кого «рейнджеры» поставят в ворота. Видимо, это снова будет Георгиев. Шестёркин пока травмирован, а Лундквист просто не готов. В этом матче я бы пошёл за тоталом больше 5.5 в основное время с коэффициентом 1.65. Гоняться за победой одной из команд слишком рискованно. Но то, что они много забивают и немало пропускают, — это факт».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 1 марта 2020
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
08:30
-
08:00
- 29 февраля 2020
-
21:30
-
21:00
-
20:26
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00