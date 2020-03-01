«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия Флайерз»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия Флайерз».



Ставка: ТБ 5.5 шайбы за 1.65.



«Эти команды встречаются через день после очной игры в Филадельфии. Там победили «Флайерз» со счетом 5:2, причем в ходе матча получил перелом стопы важный форвард Крис Крайдер.



Как сложилась игра? «Филадельфия» напоминала ураган (40-28 по броскам). Пропустила первой, но забросила пять шайб. Ворота второй день подряд защищал Александр Георгиев (35 сейвов). Возможно, это было ошибкой, потому что парень просто не успел отдохнуть.



Что по раскладу в таблице? «Филадельфия» поднялась на второе место в Столичном дивизионе (81 очко в 64 матчах). Если в первом раунде будет серия с «Питтсбургом», то в дерби штата Пенсильвания можно завоевать преимущество своего льда. Это важно.



«Рейнджерс» (74 в 64) имеют шанс попасть в плей-офф, обогнав «Коламбус» (76 в 66) и «Каролину» (74 в 63). Но для этого нужно набирать очки, и в этом матче в «Мэдисон Сквер Гарден» надо будет умирать.



Любопытно, кого «рейнджеры» поставят в ворота. Видимо, это снова будет Георгиев. Шестёркин пока травмирован, а Лундквист просто не готов. В этом матче я бы пошёл за тоталом больше 5.5 в основное время с коэффициентом 1.65. Гоняться за победой одной из команд слишком рискованно. Но то, что они много забивают и немало пропускают, — это факт».



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