«Реал» — «Барселона»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура испанской Примеры

Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Барселона».



Ставка: «Барселона» не проиграет за 1.70, обе забьют за 1.55.



«Матч на три исхода. Угадать исход, конечно, сложно. В последнее время «Реал», мягко говоря, не лучшим образом играет дома. «Барселона» на выезде тоже много очков в этом сезоне потеряла, но каталонцы в последних играх чаще побеждают. Сейчас их успешная серия составляет четыре тура.



«Барселона» в чемпионате много забивает. Несмотря на ничью в первом круге, несмотря на то что в трёх последних очных матчах забивала только одна команда, не стоит ставить на низовую игру.



Мне кажется, что обе команды забьют. Всё же проблем в обороне хватает у обоих клубов. Я бы поставил также на то, что «Барселона» не проиграет. На мой взгляд, это логичный исход. С турнирной точки зрения этот результат выгоден каталонцам. В принципе, в случае ничейного результата ничего не потеряет и «Реал». Отставание с разницей в два очка вполне можно отыграть на длинной дистанции».



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