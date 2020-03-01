«Эспаньол» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч 26-го тура испанской Примеры

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Эспаньол» — «Атлетико».
Ставка: обе забьют — нет и тотал меньше 2,5 мяча за 1.80.
«В гости к последней команде чемпионата пожалует «Атлетико» Мадрид. Здесь вроде бы всё предельно понятно. Одним очень надо. Другие в очень хорошей форме, и им тоже нужен этот матч. «Атлетико» вернулся в лигочемпионскую четвёрку, занимает третье место. Три матча подряд не проигрывает, ещё и в Лиге чемпионов обыграли «Ливерпуль». Возвращаются травмированные игроки, и дела у Симеоне налаживаются. В первом круге «Атлетико» обыграл «Эспаньол» — 3:1.
На неделе «Эспаньол» полурезервным составом взял мини-реванш у «Вулверхэмптона» в Лиге Европы, победив со счётом 3:2 после 0:4 на выезде. У Хонатана Кальери хет-трик. Но это разве что поднимает настроение, не более того.
В первом круге «Атлетико» добился волевой победы, но это не типичный случай для матчей «Атлетико» и «Эспаньола». До этого в шести матчах подряд команды не обменивались забитыми мячами. В прошлом сезоне «Атлетико» в концовке проиграл на выезде «Эспаньолу» — 0:3.
Сейчас ситуация в этой системе координат немного другая. Но раз такой тренд был до матча первого круга, думаю, можно снова попробовать сыграть ставку «обе забьют — нет». «Атлетико» вроде наладил игру в обороне. Не так легко им забить. Да, сумел это сделать прекрасным ударом Пако Алькасер из «Вильярреала». Но в целом оборона «Атлетико» выглядит неплохо.
«Обе забьют — нет» за 1.65. Но можно пойти дальше. Голов много не жду — «обе забьют — нет и тотал меньше 2,5 мяча» за 1.8».
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