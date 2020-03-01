«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Елагина на матч финала Кубка лиги

Известный комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги.



Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (+2) за 2.30.



«Как известно, в кубковом противостоянии, тем более состоящего из одного матча, фаворит, как и аутсайдер, видятся только на бумаге. Тем и хороши, что могут принести самую оглушающую сенсацию. “Манчестер Сити” выходит в финал Кубка уже третий раз подряд и все три раза под руководством Пепа Гвардиолы.



Два предыдущих финала завершились триумфом “горожан”. В 2018 году в решающем матче был разгромлен “Арсенал” со счетом 3:0, в 2019 был повержен “Челси”. Кубок лиги стал своего рода любимым турниром “Манчестер Сити”. За последние шесть розыгрышей четыре оказались победными для “горожан”. Ну а до финала “Манчестер Сити” добирался всего восемь раз, включая нынешний, и в шести побеждал.



Для “Астон Виллы” сегодняшний финал Кубка Английской лиги девятый. Пять раз “Астон Вилла” брала Кубок. В последний раз в 1996 году. А последний финал, в котором играла “Астон Вилла” датируется 2010 годом. Нужно напомнить, что “Астон Вилла” — первый победитель в истории этого турнира. В 1961 году “Астон Вилла” взяла верх над командой “Роттерем”. В нынешнем розыгрыше “Астон Вилла” стартовала со второго разгромив в гостях “Крю Александру” со счетом 6:1. Далее “Астон Вилла” прошла команды АПЛ — “Брайтон”, “Вулверхэмптон”, “Ливерпуль” и в полуфинале “Лестер”.



“Манчестер Сити” начал свой путь к финалу с третьего раунда, переиграв обыграв “Престон” со счетом 3:0. В полуфинале прошел “Манчестер Юнайтед”. Памятуя о кубковом характере предстоящего финального поединка, рискну поставить на победу “Астон Виллы”, но с форой (+2)».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.