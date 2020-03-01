«Реал Мадрид» — «Барселона»: прогноз Михаила Поленова на «класико»

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Барселона».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 мяча за 1.82.



«Между командами совсем небольшой отрыв. Они будто бы расшаркиваясь пропускают — то одна команда соперников вперед, то наоборот. О чем это говорит? О том, что и те, и другие сейчас уязвимы. Особенно когда встречаются с классным соперником, а они таковыми являются друг для друга. Очередное Эль-Класико обязано быть жарким, ведь каталонцы и мадридцы устроили реальную бойню за первое место в Примере.



Мы с вами посмотрели Лигу чемпионов. “Реал” проиграл дома “Манчестер Сити”, еще и потерял Серхио Рамоса. “Барселона” тоже сыграла не самую выдающуюся игру, но она показала более-менее приемлемый результат. Проблемы у тех, и у других есть, они разные. “Реал” играет не всегда в соответствии с собственным потенциалом. Что ему для этого не хватает? Как-то непонятно. Иногда бывают игры, когда кажется, что “Реал” становится королем прагматизма. Это не совсем про него.



У “Барселоны” слишком большая зависимость от Месси. Это во-первых. Проблемы оборонительные — это два. Как следствие, довольно много матчей, которые “Барселона” либо выигрывает за счет Месси, либо просто не выигрывает. Мне кажется, из этого следует то, что обе команды забьют и тотал больше 2,5. “Барса” осталась без Пике, что создаст им проблемы в центральной зоне оборонительной линии.



А “Реалу” нужно скорее забыть не только поражение “Манчестер Сити”, но и “Леванте”. Очевидно, что хозяева будут лететь вперед, а забить у них точно получиться. Но и гости приехали не проигрывать, а добиваться победы над принципиальным соперником».



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