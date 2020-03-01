«Реал Мадрид» — «Барселона»: ставка Павла Занозина на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Барселона».
Ставка: удаление за 2.75.
«В этот раз я надеюсь, что голы будут. Однако всё равно крайне сложно предсказать победителя. “Реал” и “Барса” проявили себя не лучшим образом в Лиге чемпионов. Обе команды упустили неплохие возможности для победы, потеряв при этом своих лидеров. Но если у Зидана Серхио Рамос не сыграет только в ответной игре против “Манчестер Сити”, то Жерар Пике не сможет появиться на поле уже в эти выходные на “Сантьяго Бернабеу”. Это серьёзные потери для обоих клубов, так как оборонительные действия коллективов в этом сезоне вызывают сомнения.
Но всё это не должно повлиять на «класико» с точки зрения зрелищности. Я думаю, что матч будет таким, хоть убегай оттуда. Обеим командам нужно показать здесь и сейчас, что они круты. Я посмотрел линию и довольно много заманчивых ставок. Но мне больше всего понравился исход с удалением. Как видите, игроки “Реала” и “Барсы” удаляются очень часто, особенно когда матч с высоким уровнем накала. Рамос удалился в матче с “Ман Сити”, а Видаль в матче с “Наполи”. Да и вообще поединка между друг другом у них проходят довольно на повышенных тонах. Ещё бы, это ведь один из главных матчей сезона.
Я думаю, что логична ставка, что будет удаление. Предлагаю сыграть именно на это».
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