«Реал» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на «класико» в 26-м туре Примеры
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 26-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Барселона».
Ставка: в матче будет назначен пенальти за 2.79.
«Встречаются лидеры чемпионата Испании, на кону — чемпионский титул. Обе команды имеют футболистов, которые здорово ведут борьбу. И обе команды имеют футболистов с отличным дриблингом, которые часто используют его в пределах штрафной площади. Защитникам придётся нарушать правила, а потому назначение пенальти очень вероятно. На него и предлагаю поставить с коэффициентом 2.79».
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