Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Реал» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на «класико» в 26-м туре Примеры

«Реал» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на «класико» в 26-м туре Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 26-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Барселона».

Ставка: в матче будет назначен пенальти за 2.79.

«Встречаются лидеры чемпионата Испании, на кону — чемпионский титул. Обе команды имеют футболистов, которые здорово ведут борьбу. И обе команды имеют футболистов с отличным дриблингом, которые часто используют его в пределах штрафной площади. Защитникам придётся нарушать правила, а потому назначение пенальти очень вероятно. На него и предлагаю поставить с коэффициентом 2.79».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020