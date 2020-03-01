«Реал Мадрид» — «Барселона»: ставка Валерия Непомнящего на матч чемпионата Испании

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Барселона».



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.80.



«Хочу сказать, что «Барселона» в этом сезоне очень невнятна как по качеству игры, так и по философии. На данный момент роль Месси в команде настолько велика, что у неё не получается ничего создать для того, чтобы он творил. В атакующей линии у каталонцев всё хорошо, но вот в глубине много непонятного. Раньше «Барселона», если можно так сказать, играла на маленькой части поля: при потере в атаке она сразу накрывала соперников, а сейчас она возвращается назад в оборону, и нет такого прессинга, которым она раньше отличалась. У каталонской команды сейчас много недостатков. Непонятно, с чем это связано. У «Барселоны» сменился тренер. К Кике Сетьену у меня огромная симпатия. Я знаю его работу, и его стиль игры очень подходит «Барселоне». Но результаты его работы полноценно можно будет оценить только после того, как будут проведены какие-то трансферы.



«Реал Мадрид» сейчас тоже команда, от которой непонятно, чего ждать. Тем более в «класико» игра совсем непредсказуемая. Но в чемпионате для меня сейчас в большей степени фаворит «Реал». Всё-таки игра «сливочных» выглядит получше и увереннее. Не думаю, что этот матч получится результативным, на двоих команды забьют не больше трёх мячей».



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