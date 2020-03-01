«Сочи» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России 1 марта

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ сезона-2019/2020 «Сочи» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют за 1.99.



«Теперь каждый матч с участием «Сочи», последней команды чемпионата, с приходом Александра Кокорина, Адиля Рами будет интересен. Рами в этом матче не сыграет, он поздно присоединился к команде. У «Сочи» и новый главный тренер — Владимир Федотов. У него свои идеи. Но надо выбираться со дна таблицы. Играть «Сочи» предстоит с «Арсеналом», который идет 6-м.



Туляки тихо и мирно готовились к весне, подписали свободного агента Юрия Лодыгина.



Многие помнят матч первого круга между этими командами. Три пенальти тогда было назначено. Спорные моменты были, VAR работал. Было весело.



Здесь вроде бы есть резон сыграть от «Сочи». Можно взять победу или фору (0). Очень сочинцам нужна победа. Но наверняка, если «Сочи» полезет вперед, то быстрая атака «Арсенала» может ответить. Мне кажется, должен получиться очень веселый матч. Опять-таки, есть необходимость у «Сочи» рисковать, чтобы очки зарабатывать и догонять ушедших вперед конкурентов, и с другой стороны есть «Арсенал», матчи с участием которого почти всегда проходят весело и с забитыми мячами.



«Обе забьют» за 1,99 — нормально, можно попробовать. Многие матчи «Сочи» на «Фиште» были результативными».



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