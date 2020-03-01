«Реал Мадрид» — «Барселона»: прогноз Алексея Андронова на матч испанской Примеры

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Барселона».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.
«Класико» будет на «Сантьяго Бернабеу». Здесь только что «Реал» проиграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Если отталкиваться от матчей еврокубков, то ни «Реал», ни «Барселона» не могут быть довольны собой на сто процентов. И вообще, у испанских грандов довольно сумбурный сезон.
Первое «класико» было скучным. Надеюсь, эта встреча будет гораздо интереснее. И как раз сомнительные результаты в Лиге чемпионов заставят команды играть с полной выкладкой.
Понятно, «Реал» — небольшой фаворит, но буду ждать не чьей-то победы, а забитых мячей. Мне кажется, ставка на голы в этой встрече будет более правильной и оправданной. «Обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 1,8 — абсолютно идеальный рецепт для данного матча».
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