«Реал Мадрид» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 26-го тура чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Барселона» в 26-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: «Барселона» не проиграет и ТБ 2.5 мяча за 3.00.



«Очень хочется верить, что во втором круге испанские гранды выдадут более яркий матч, чем в первой половине сезона.



Опять у «Реала» возникли проблемы. Вроде бы в какой-то момент сезона они были преодолены, команда выиграла Суперкубок Испании, обошла «Барселону» в таблице. А сейчас снова покатались вниз. Конечно, в какой-то мере это произошло из-за травм. Выбыл надолго Азар, Бэйл не может играть на постоянной основе, Марсело не может набрать форму. Не могу сказать, что это спад, но неуверенность в действиях «Реала» чувствуется. Не самый лучший «Сити» довольно уверенно разобрался с «Реалом». Он владел мячом, больше создавал моментов и в конце концов результат был сделан.



Это решающий матч для «Реала». Если «Барса» побеждает, с чемпионством можно попрощаться.



«Барселона» не выиграла в Неаполе, но до этого ярко сыграла в чемпионате. Месси в отличной форме, и это главный козырь «Барселоны» перед этим дерби. Месси постоянно забивает на «Бернабеу». Думаю, и здесь он будет главным действующим лицом.



Поставлю на то, что «Барселона» не проиграет, а тотал матча будет больше 2.5 мяча».



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