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«Реал» — «Барселона»: ставка Евгения Ловчева на «класико» в 26-м туре чемпионата Испании

«Реал» — «Барселона»: ставка Евгения Ловчева на «класико» в 26-м туре чемпионата Испании
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Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев дал прогноз на матч 26-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Барселона».

Ставка: победа «Реала» за 2.15, ничья в первом тайме за 2.30, ТМ 2.5 мяча за 2.30.

«Тут я поставлю на победу «Реала», на ничью в первом тайме. А также попробую у таких команд сказать, что тотал будет меньше (2,5), хотя команды забивные.

Много раз видел, как они очень осторожничают, побаиваются друг друга, и самое главное, что они равны. Но у мадридцев будет преимущество, поскольку матч состоится на их поле. Потому склоняюсь к их победе».

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