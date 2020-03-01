ЦСКА — «Торпедо»: прогноз «Чемпионата» на результат серии Кубка Гагарина — 2020 в КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на серию ЦСКА — «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2020.
Прогноз: проход ЦСКА в пяти матчах за 2.80.
«Торпедо» по традиции посыпалось ближе к Новому году, но в концовке сумело собраться и пройти в плей-офф. Дэвид Немировски вновь дал результат, несмотря на массу отвлекающих факторов. Проблема лишь одна: «Локомотив» в заключительный день уступил «Витязю» по буллитам.
Потому играть придётся с единственным соперником, который кажется выше на две головы. Нижегородцы бойко противостояли СКА, вынуждая подопечных Алексея Кудашова потеть. Они забрали три из четырёх поединков у «Йокерита», в одном из них оформив потрясающий камбэк со счёта 1:4.
В сериях с этими клубами у них были бы шансы навязать полноценную борьбу. Однако выход на действующего чемпиона «Торпедо» заслужило: все шансы воспользоваться проблемами ярославцев и заскочить на шестое место имелись. И были благополучно растрачены. Теперь отступать некуда — нужно стиснуть зубы и идти на верную смерть.
Нижегородцы эпизодами показывают классный хоккей и здорово преодолевают среднюю зону через пас, вот только ЦСКА лучше других в КХЛ умеет тормозить соперника между синими линиями. Это проявилось в трёх заключительных очных встречах регулярки: во всех случаях аутсайдер вроде бы выглядел достойно, но в итоге проигрывал с разницей в три шайбы.
Состав у красно-синих гораздо мощнее и глубже. В такой ситуации остаётся рассчитывать на спецбригады и вратарей, вот только у «Торпедо» с этим большие проблемы. Большинство и меньшинство ниже среднего по лиге, а Линдбек и Тихомиров в последнее время часто зевали простые броски, вызывая у болельщиков ностальгию по пиковому Виталию Ковалю.
Подопечные Дэвида Немировски не любят и не умеют прижиматься к своим воротам, так что нас ждёт в меру яркий хоккей. В котором огромное преимущество москвичей по индивидуальному таланту не оставит аутсайдеру шансов. Одну игру нижегородцы вполне могут утащить, но и только. Пожалуй, можно проверить ставку «ЦСКА победит 4-1 в серии» за 2.80».
- 1 марта 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
08:30
-
08:00
- 29 февраля 2020
-
21:30
-
21:00
-
20:26
-
19:00