ЦСКА — «Торпедо»: прогноз «Чемпионата» на результат серии Кубка Гагарина — 2020 в КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на серию ЦСКА — «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2020.



Прогноз: проход ЦСКА в пяти матчах за 2.80.



«Торпедо» по традиции посыпалось ближе к Новому году, но в концовке сумело собраться и пройти в плей-офф. Дэвид Немировски вновь дал результат, несмотря на массу отвлекающих факторов. Проблема лишь одна: «Локомотив» в заключительный день уступил «Витязю» по буллитам.

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина — 2020: все пары 1/4 финала Запада, ставки на проход «Витязь» быстро отмучается, «Локомотив» зацепится, «Динамо» и «Спартак» будут долго выяснять лишнего.

Потому играть придётся с единственным соперником, который кажется выше на две головы. Нижегородцы бойко противостояли СКА, вынуждая подопечных Алексея Кудашова потеть. Они забрали три из четырёх поединков у «Йокерита», в одном из них оформив потрясающий камбэк со счёта 1:4.



В сериях с этими клубами у них были бы шансы навязать полноценную борьбу. Однако выход на действующего чемпиона «Торпедо» заслужило: все шансы воспользоваться проблемами ярославцев и заскочить на шестое место имелись. И были благополучно растрачены. Теперь отступать некуда — нужно стиснуть зубы и идти на верную смерть.



Нижегородцы эпизодами показывают классный хоккей и здорово преодолевают среднюю зону через пас, вот только ЦСКА лучше других в КХЛ умеет тормозить соперника между синими линиями. Это проявилось в трёх заключительных очных встречах регулярки: во всех случаях аутсайдер вроде бы выглядел достойно, но в итоге проигрывал с разницей в три шайбы.



Состав у красно-синих гораздо мощнее и глубже. В такой ситуации остаётся рассчитывать на спецбригады и вратарей, вот только у «Торпедо» с этим большие проблемы. Большинство и меньшинство ниже среднего по лиге, а Линдбек и Тихомиров в последнее время часто зевали простые броски, вызывая у болельщиков ностальгию по пиковому Виталию Ковалю.



Подопечные Дэвида Немировски не любят и не умеют прижиматься к своим воротам, так что нас ждёт в меру яркий хоккей. В котором огромное преимущество москвичей по индивидуальному таланту не оставит аутсайдеру шансов. Одну игру нижегородцы вполне могут утащить, но и только. Пожалуй, можно проверить ставку «ЦСКА победит 4-1 в серии» за 2.80».