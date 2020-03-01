«Динамо» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на результат серии Кубка Гагарина — 2020 в КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на серию «Динамо Москва» — «Спартак» в первом раунде Кубка Гагарина — 2020.



Прогноз: семь матчей в серии за 2.95.



«Украшение первого раунда Кубка Гагарина от Западной конференции. Оно, впрочем, вполне могло не состояться, ведь бело-голубые имели все шансы избежать дерби в четвертьфинале конференции. Но умудрились проиграть минскому «Динамо» со счёта 3:1, в результате чего остались на четвёртой позиции.



Сезонную серию подопечные Владимира Крикунова забрали безо всяких вопросов — четыре победы из четырёх возможных. Любопытно, что оба поединка на своём льду динамовцы выиграли за пределами основного времени, зато в гостях одержали две разгромные победы и ни разу не пропустили (4:0, 3:0).

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина — 2020: все пары 1/4 финала Запада, ставки на проход «Витязь» быстро отмучается, «Локомотив» зацепится, «Динамо» и «Спартак» будут долго выяснять лишнего.

Букмекеры считают красно-белых явным аутсайдером пары, давая на их проход во второй раунд коэффициент 2.50. Логика в этом есть: состав у бело-голубых действительно мощнее, а исполнителей калибра Вадима Шипачёва и Дмитрия Яшкина у Олега Знарка просто нет. Плюс фактор своего льда, разумеется.



Зато Знарок обладает огромным кубковым опытом и умеет подводить хоккеистов к старту плей-офф. После паузы на третий этап Евротура «Спартак» сильно колбасило: команда выступала неровно и часто проседала в третьих периодах. Очень может быть, что дело тут именно в перенесённых нагрузках. Скорее всего, в марте картина резко изменится.



Впрочем, Владимир Крикунов тоже любит порадовать подопечных «баллонами» в паузе и тоже многое повидал. У «Спартака» есть Юлиус Гудачек, который держит уровень и по праву считается одним из лучших голкиперов Западной конференции. Пожалуй, шансы бело-голубых чуть выше, но не более того. Серия рискует получиться затяжной, так что при желании вполне можно проверить ставку на седьмой матч за солидный коэффициент 2.95».