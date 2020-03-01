«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз «Чемпионата» на результат серии Кубка Гагарина — 2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на серию «Автомобилист» — «Сибирь» в первом раунде Кубка Гагарина — 2020.
Прогноз: семь матчей в серии за 2.95.
«Очень интересная и ровная пара, в которой может случиться всё что угодно. Основной козырь «Автомобилиста» — преимущество своей площадки. Команды практически равны по силам, «Сибирь» до последнего претендовала на четвёртое место в Восточной конференции, дело решилось только после победы уральцев в Балашихе.
На бумаге состав у подопечных Андрея Мартемьянова чуть сильнее, но по факту разницы практически не видно. Команда с самого начала сезона играет примерно на одном и том же уровне: высокий процент брака, внушительное количество ошибок в обороне, частые провалы во вторых периодах.
Вдобавок непонятная ситуация с вратарями. Якуб Коварж из-за травмы пропустил больше месяца и вернулся только в самом конце регулярного чемпионата. После столь долгого простоя вполне вероятны осложнения. Владимир Галкин отлично справился с выпавшими обязанностями, но вступать в плей-офф с 19-летним голкипером Мартемьянов вряд ли рискнёт.
«Сибирь» своё дело знает — это чисто тренерский коллектив с хорошей дисциплиной и минимальным количеством привозов. Кроме того, «снеговики» уже выполнили основную задачу на сезон и могут раскрепоститься, а вот «Автомобилист» должен ощущать дополнительное давление.
Новосибирцы всегда были для уральцев неудобным соперником, исключением стал только предыдущий сезон. В нынешней регулярке подопечные Николая Заварухина выиграли три поединка из четырёх (два из них — за пределами основного времени). Да и единственное поражение (1:3) получилось на тоненького — много выручал Галкин, а последний гол влетел в пустые ворота.
Заварухин великолепно знает хоккеистов и тренеров «Автомобилиста». Его предыдущим местом работы был именно клуб из Екатеринбурга, где специалист помогал Мартемьянову. На наш взгляд, «снеговики» заставят фаворита попотеть. Сенсация здесь вполне возможна, как минимум два-три матча «Сибирь» зацепит. При желании можно рассмотреть тотал больше 6.5 матча за мощный коэффициент 2.95».
- 1 марта 2020
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30