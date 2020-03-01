«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз «Чемпионата» на результат серии Кубка Гагарина — 2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на серию «Автомобилист» — «Сибирь» в первом раунде Кубка Гагарина — 2020.



Прогноз: семь матчей в серии за 2.95.



«Очень интересная и ровная пара, в которой может случиться всё что угодно. Основной козырь «Автомобилиста» — преимущество своей площадки. Команды практически равны по силам, «Сибирь» до последнего претендовала на четвёртое место в Восточной конференции, дело решилось только после победы уральцев в Балашихе.



На бумаге состав у подопечных Андрея Мартемьянова чуть сильнее, но по факту разницы практически не видно. Команда с самого начала сезона играет примерно на одном и том же уровне: высокий процент брака, внушительное количество ошибок в обороне, частые провалы во вторых периодах.

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина-2020: все пары 1/4 финала Востока, ставки на проход «Барыс» высадит Воробьёва, «Сибирь» удивит, «Авангард» и «Салават» дадут огня.

Вдобавок непонятная ситуация с вратарями. Якуб Коварж из-за травмы пропустил больше месяца и вернулся только в самом конце регулярного чемпионата. После столь долгого простоя вполне вероятны осложнения. Владимир Галкин отлично справился с выпавшими обязанностями, но вступать в плей-офф с 19-летним голкипером Мартемьянов вряд ли рискнёт.



«Сибирь» своё дело знает — это чисто тренерский коллектив с хорошей дисциплиной и минимальным количеством привозов. Кроме того, «снеговики» уже выполнили основную задачу на сезон и могут раскрепоститься, а вот «Автомобилист» должен ощущать дополнительное давление.



Новосибирцы всегда были для уральцев неудобным соперником, исключением стал только предыдущий сезон. В нынешней регулярке подопечные Николая Заварухина выиграли три поединка из четырёх (два из них — за пределами основного времени). Да и единственное поражение (1:3) получилось на тоненького — много выручал Галкин, а последний гол влетел в пустые ворота.



Заварухин великолепно знает хоккеистов и тренеров «Автомобилиста». Его предыдущим местом работы был именно клуб из Екатеринбурга, где специалист помогал Мартемьянову. На наш взгляд, «снеговики» заставят фаворита попотеть. Сенсация здесь вполне возможна, как минимум два-три матча «Сибирь» зацепит. При желании можно рассмотреть тотал больше 6.5 матча за мощный коэффициент 2.95».