«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина — 2020 2 марта

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Сибирь».



Ставка: итоговая победа «Сибири» за 2.25.



«Нельзя не заметить, что оба соперника на финишной стадии регулярного чемпионата изо всех сил маскировали свою готовность к плей-офф, играя как попало и проигрывая кому попало. Периодически, конечно, просыпались и вламывали тому, кто под руку попадался, но в целом не перенапрягались. И в деле стратегической маскировки, надо сказать, добились изрядных успехов: понять, кто и как готов к плей-офф, стало практически невозможно, и именно эту пару следует признать самой большой загадкой первого этапа плей-офф.



Вряд ли нам сильно поможет статистика личных встреч. Плей-офф – это ведь уже совсем другой турнир, хоть и играющийся по тем же самым хоккейных правилам. Но не зря же говорят, что в плей-офф не бывает здоровых и больных, а есть только живые и мёртвые. А «Автомобилист» с «Сибирью» играли где угодно, включая мемориал Рамазана и турнир с поэтичным названием «Каменный цветок», но только не в плей-офф. В минувшем регулярном чемпионате, благо соперники теперь в одном дивизионе, они встречались четырежды. Трижды победила «Сибирь», но зацикливаться на этом знании не следует, надо просто иметь его в виду.



В общем, всё складывается так, что первичный взгляд на эту серию даёт нам ничейный результат 1-1 после его свердловской части. Можно, конечно, зайти и подальше и спрогнозировать 2-2 после новосибирской части и общую победу в серии со счётом 4-2 той команды, которая возьмёт пятую игру, но мы так далеко пока заезжать не станем. Вернёмся к этой теме, когда команды будут переезжать. А пока мне кажется, что сибиряки возьмут с наскока первый матч, а во втором уральцы вернут статус-кво. Причём овертаймы не исключены и даже видятся вполне вероятными в обоих матчах».



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