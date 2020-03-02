«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Динамо» Москва — «Спартак».



Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.35.



«Что бы там ни говорили о важности плей-офф, но «Спартак» подошёл к нему в умиротворённом состоянии. Понятно, что со Знарком полностью умиротвориться можно, лишь вволю наоравшись с Кубком Гагарина над головой, но всё познаётся в сравнении. И в сравнении со своими реальными возможностями нынешний «Спартак» всё-таки находится на пару строчек в турнирной таблице выше, чем ему примеривалось изначально. А теперь его и вовсе считают чуть ли ни единственным кандидатом на свержение ЦСКА и СКА. Я, конечно, так далеко заходить не собираюсь, честно говоря, я не особо верю, что красно-белым удастся пройти бело-голубых, но что есть, то есть.



Так вот, именно умиротворённое состояние спартаковцев, что бы и какими словами им ни говорил перед матчем любимый наставник, я считаю определяющим моментом для первого матча. Безусловно, красно-белые заиграют так, как от них этого ждут, но для этого они сначала должны получить в морду. Если бы они огребли в последнем туре регулярного чемпионата, что дало бы их тренерскому штабу моральное право посадить команду «на хлеб и воду», — это было бы одно дело. Но «Спартак» на финише «регулярки» спокойно разобрался с «Витязем», тогда как бело-голубым пришлось попыхтеть с давно уже умершим «Трактором».



Итак, в первом матче «Спартак» по всем законам человеческой психологии должен огрести. И проиграть, причём непременно в основное время, а может быть даже с не совсем приличным счётом, хотя это в плей-офф и большая редкость. И тогда он во втором матче будет злым и собранным, и «наш ответ Чемберлену» последует незамедлительно. А болельщикам останется наслаждаться красивым хоккеем и счётом 1-1 после двух матчей серии».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.