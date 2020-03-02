«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Динамо» Москва — «Спартак».
Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.35.
«Что бы там ни говорили о важности плей-офф, но «Спартак» подошёл к нему в умиротворённом состоянии. Понятно, что со Знарком полностью умиротвориться можно, лишь вволю наоравшись с Кубком Гагарина над головой, но всё познаётся в сравнении. И в сравнении со своими реальными возможностями нынешний «Спартак» всё-таки находится на пару строчек в турнирной таблице выше, чем ему примеривалось изначально. А теперь его и вовсе считают чуть ли ни единственным кандидатом на свержение ЦСКА и СКА. Я, конечно, так далеко заходить не собираюсь, честно говоря, я не особо верю, что красно-белым удастся пройти бело-голубых, но что есть, то есть.
Так вот, именно умиротворённое состояние спартаковцев, что бы и какими словами им ни говорил перед матчем любимый наставник, я считаю определяющим моментом для первого матча. Безусловно, красно-белые заиграют так, как от них этого ждут, но для этого они сначала должны получить в морду. Если бы они огребли в последнем туре регулярного чемпионата, что дало бы их тренерскому штабу моральное право посадить команду «на хлеб и воду», — это было бы одно дело. Но «Спартак» на финише «регулярки» спокойно разобрался с «Витязем», тогда как бело-голубым пришлось попыхтеть с давно уже умершим «Трактором».
Итак, в первом матче «Спартак» по всем законам человеческой психологии должен огрести. И проиграть, причём непременно в основное время, а может быть даже с не совсем приличным счётом, хотя это в плей-офф и большая редкость. И тогда он во втором матче будет злым и собранным, и «наш ответ Чемберлену» последует незамедлительно. А болельщикам останется наслаждаться красивым хоккеем и счётом 1-1 после двух матчей серии».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 2 марта 2020
-
10:00
-
09:00
-
08:30
- 1 марта 2020
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30