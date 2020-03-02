«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз Владимира Вуйтека на первый матч плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Сибирь».



Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.00.



«Тяжёлая для прогноза игра как, впрочем, и любая встреча плей-офф. Тем не менее я считаю фаворитом предстоящего матча «Автомобилист». Екатеринбуржцы уверенно провели концовку регулярного чемпионата, переиграв в заключительных матчах омский «Авангард» и казанский «Ак Барс». Конечно, значимость этих побед не стоит переоценивать, ведь многие ведущие клубы чуть-чуть сбрасывают обороты перед первыми встречами в плей-офф, чтобы сэкономить силы на решающие поединки, однако эти победы дали екатеринбуржцам эмоциональный подъём.



«Сибирь» больше домашняя команда. Конечно, новосибирцы попытаются зацепить хотя бы один гостевой поединок, но в первой встрече им это сделать будет невероятно тяжело. Хозяева с первых минут будут активно действовать в атаке, где-то даже забыв про оборону своих ворот, ведь у «Автомобилиста» очень сильный вратарь, который в любой момент может выручить свою команду. Конечно, в плей-офф может случиться всё, что угодно, но в первом матче данного противостояния я отдам предпочтение Екатеринбургу».



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