ЦСКА – «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина — 2020 2 марта

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА – «Торпедо».



Ставка: победа ЦСКА всухую за 2.80.



«В этой серии, как и во многих других четвертьфинальных сериях конференций, вопрос о победителе не стоит в принципе. Даже среди самых исступленных и оторванных нижегородских болельщиков задавшему его немедленно вызовут медицинскую помощь из того славного заведения, где двери без ручек, а кто первый утром надевает халат – тот и доктор. Вопрос в этой серии может быть лишь один: дадут ли «армейцы» со своего барского плеча в качестве огромной милости одну-единственную победу «Торпедо» или всё будет как у Некрасова. Ну, там: «…и пошли они солнцем палимы, повторяя «Суди его Бог».



Разность потенциалов победителя «всея КХЛ», да ещё с лучшим снайпером во главе, и команды, судорожно цеплявшейся добрых полсезона за восьмое место, обломавшей все ногти, но всё-таки удержавшейся, огромна. Ещё большая разница находится в области психологии, где у одних уже есть Кубок Гагарина, который надо отстоять, а у других – тур прошёл и слава богу. И теперь два таких соперника встречаются на «поляне» лидера, где болельщики придут на матч, как на корриду с заведомо известным концом. Вот только вместо злого и матёрого быка на этой корриде будет маленький оленёнок. Которого и убивать жалко, и не убить нельзя.



В общем, о том, даст ли ЦСКА «автозаводцам» хотя бы одну победу, мы будем говорить накануне нижегородских матчей. Сейчас же, исходя из всего вышеизложенного, можно легко предположить спокойную и рассудительную победу хозяев. Причём, пожалуй, ещё и сухую. И уж точно в основное время».



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