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«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз «Чемпионата» на первый матч серии Кубка Гагарина — 2020

«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз «Чемпионата» на первый матч серии Кубка Гагарина — 2020
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Сибирь».

Ставка: тотал больше 4 шайбы за 1.90.

«Сибирь» уже выполнила основную задачу на сезон и теперь может играть в своё удовольствие. Эмоциональный фон великолепный: ещё до старта плей-офф удалось продлить контракты со всеми лидерами-легионерами. Это избавит их от лишних мыслей и подготовит крепкий мостик к следующему сезону.

«Автомобилист» идёт у букмекеров явным фаворитом. Впрочем, «Сибирь» — одна из самых тренерских команд в КХЛ, она не имеет проблем с дисциплиной и знает, чего хочет. Плюс два хороших вратаря — куражный Харри Сятери и прогрессирующий Алексей Красиков. И главный тренер Николай Заварухин, ранее помогавший Мартемьянову в Екатеринбурге.

С учётом травмы Дацюка проверять победу хозяев в основное время опасно, а успех с учётом овертайма идёт за скучный коэффициент 1.55. Потому зайдём с другой стороны, благо такая возможность есть. Букмекеры дают крепкие 1.90 на тотал больше 4 шайбы, что нас полностью устраивает.

Во-первых, команды не добрались до этой планки за восемь предыдущих матчей всего один раз. Во-вторых, защита «Автомобилиста» оставляет желать лучшего, а Коварж пропустил месяц. Даже убедительное возвращение в Казани не снимает всех вопросов, на начальном этапе определённые перепады вполне возможны. Града голов не ждём, но 4-5 шайб вполне реальны».

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В семи из восьми предыдущих очных встреч забрасывалось не менее четырёх шайб.
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