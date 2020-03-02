«Ак Барс» – «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина — 2020 2 марта

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» – «Нефтехимик».



Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1) за 1.85.



«Я хорошо помню «Ак Барс» Юрия Моисеева (царствие ему небесное) и «Нефтехимик» Владимира Крикунова (долгого ему здравия). И тогда я крепко усвоил все те правила, которые с молоком матери заложены и в этнических татарах, и в людях других национальностей, родившихся и живущих на территории современного Татарстана. Кое-что там явно не помешало бы и нам, в нашей повседневной жизни. Например, отношение к людям старшего поколения, которые являются безусловным авторитетом и для родственников, и для окружающих. А поскольку хоккей Татарстана является неотъемлемой частью жизни республики, то развиваться по другим законам он не может в принципе.



Для нас же в данном контексте это означает лишь то, что в плей-офф «младший брат» будет создавать «старшему брату» максимально комфортные условия для прохода в следующий этап плей-офф. И о том, сколько будет матчей в этой серии, надо спрашивать не экспертов и не прогнозистов, а только Дмитрия Квартальнова. Потому что сколько ему нужно – столько их и будет, и ни одним ни меньше, ни больше, ибо в руководстве «Нефтехимика» работают умные люди.



Практика показывает, что наиболее комфортным в серии плей-офф до четырёх побед для вышестоящей команды является счёт 4-1, для нижестоящей – 4-2. Потому что больший разрыв, при всех достижениях спортивной медицины и психологии последнего времени, несёт большие риски утраты игрового тонуса. Вот именно от этого в данной серии и следует плясать как от печки, хотя нельзя исключать и того факта, что конкретно тренер Квартальнов посчитает необходимым завершить серию в четыре игры. Но это станет ясно уже в Нижнекамске, что же касается двух первых матчей в Казани, то тут никаких вопросов не может быть. «Ак Барс» не просто их выиграет, а выиграет, не слишком вспотев и не перетруждаясь, а значит, без всяких овертаймов. И не дай бог, что кто-то из казанцев получит травму. Вариант второй поездки «Ак Барса» в Нижнекамск я не рассматриваю вовсе по причине его запредельной фантастичности».



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