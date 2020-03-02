«Динамо Москва» – «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на первый матч плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Динамо Москва» – «Спартак».



Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.54.



«Я думаю, что это самая тяжёлая для прогноза серия. Обе команды уверенно провели регулярную часть чемпионата и демонстрируют высокое качество хоккея. Поэтому нас ждёт увлекательная серия, которая может дойти и до пятого матча.



Что касается первого поединка серии, то я жду от команд быстрого комбинационного хоккея с большим количеством опасных моментов и заброшенных шайб. Динамовцы постараются начать это противостояние с победы, приложат максимум усилий, чтобы порадовать своих болельщиков, ведь игра будет проходить на домашней площадке. Я считаю, что настрой хозяев и поддержка трибун помогут «Динамо» одержать победу в предстоящем матче. Кроме того уже на протяжении шести последних официальных личных встреч «Спартак» не может выиграть у подопечных Крикунова, что, конечно, не может не сказаться на эмоциональном состоянии спартаковцев перед первой игрой четвертьфинальной серии Западной конференции».



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