ЦСКА – «Торпедо»: ставка Дениса Казанского на первый матч серии плей-офф КХЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА – «Торпедо».



Ставка: победа ЦСКА с форой (-2.5) за 2.10.



«Это будет лёгкая серия для ЦСКА. «Армейцы» производят впечатление машины. В этом плане показателен матч с «Сочи», но не против СКА.



«Торпедо» с ЦСКА играет плохо. Возьмём последние три встречи — там сплошные поражения. Полное преимущество ЦСКА. Здесь всё будет примерно так же. Смотрите, как начинается этот плей-офф. Я бы на первую игру взял ставку с форой (-2.5). Мне кажется, что москвичи громко хлопнут «Торпедо».



Во второй встрече всё будет чуть рациональней, как это бывает с ЦСКА. К тому же вторую игру «Торпедо» может провести чуть собранней, чем первую. На первую игру я выбираю победу ЦСКА с форой (-2.5) за 2.10. Вторые матчи всегда отличаются от бурного начала».



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