«Майами Хит» — «Милуоки Бакс»: прогноз Дмитрия Донского на матч НБА 3 марта

Комментатор бейсбола, американского футбола, баскетбола Дмитрий Донской дал прогноз на матч «Майами Хит» — «Милуоки Бакс» в регулярном чемпионате НБА.



Ставка: победа «Майами» с ОТ за 2.33.



«У «Милуоки Бакс» снова началась победная серия. После того как команда тренера Майка Баденхолцера выиграла у «Шарлотт» (93:85), этот отрезок достиг шести встреч. Впрочем, согласно календарю «Милуоки» придётся за два дня сыграть два выездных матча подряд. Несмотря на относительно небольшое расстояние, переезжать всё равно пришлось на самолёте. Соперником же будет «Майами Хит», который подходит к плей-офф, имея весьма хорошие шансы на первую четвёрку.



В преддверии этого матча надо сказать, что в составе «Милуоки» должен появиться Крис Миддлтон. По прогнозам он должен был выйти ещё во встрече против «Шарлотт», но штаб решил не ставить второго скорера команды на первый матч из связки. Гораздо интереснее иметь в составе креативного баскетболиста в игре против довольно сильной защиты. Между тем у «Майами» будет отсутствовать Тайлер Хирро, который пропускает 12-й матч кряду, и пока неясно, когда этот защитник вернётся на площадку.



Разумеется, стоит прежде всего смотреть на то, как «Хит» справится с лидером «Бакс» Яннисом Адетокунбо. Как ни странно, но в этом чемпионате именно против «Хит» греческий легионер провёл свой неудачный матч. Несмотря на 29 очков и хороший процент с игры (12/21), Адетокунбо потерял мяч восемь раз и был удалён за шесть фолов. Думаю, что и в предстоящей игре весьма важную роль будет исполнять центровой «Хит» Бэм Адебайо. Во многом он знает, как играть против большого соперника, устраивая защиту трёхсекундной. В частности, можно говорить, как Адебайо может провоцировать персональные замечания или занимать место под кольцом, чтобы Яннис постоянно выходил на неудобные для себя позиции.



Конечно, остаётся ещё и Крис Миддлтон, который будет весьма свеж. Его персональным опекуном должен стать Джимми Батлер, который сможет раскачивать игрока, только вышедшего из списка травмированных. Надо сказать, что Миддлтон провёл первый матч довольно хорошо, набрав 24 очка. Однако в последней четверти у него было лишь четыре.



Таким образом, пользуясь аналогией с первым матчем сезонного противостояния, предположу, что довольно уставший «Милуоки» проиграет выездной матч в Майами», — сказал Донской.



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