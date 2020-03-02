«Нью-Йорк» — «Хьюстон»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА 3 марта

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/2020 «Нью-Йорк» — «Хьюстон».



Cтавка: ТБ 229.5 очка за 1.88, победа «Хьюстона» с форой (-8.5) за 1.74.



«Нью-Йорк» идёт на 14-м месте на Востоке, 18 побед и 42 поражения. Разница очков 105,1:111,9. Последние 10 игр — 4-6, дома 9-20. В команде тренера Майка Миллера травмирован один игрок — атакующий защитник Реджи Буллок. В предыдущей встрече стартовый состав был таким: разыгрывающий Элфрид Пэйтон, атакующий защитник Ар Джей Барретт, лёгкий форвард Морис Харклесс, мощный форвард Джулиус Рэндл, центровой Тадж Гибсон.



В ротации принимали участие ещё пять игроков: разыгрывающий Фрэнк Ниликина, атакующий защитник Уэйн Эллингтон, лёгкий форвард Кевин Нокс, мощный форвард Бобби Портис, центровой Митчелл Робинсон. «Нью-Йорк» занимает 29-е место по результативности, 28-е место по ассистам — 21,9, 6-е место по подборам — 46,3, 16-е место по защите.



«Хьюстон» идёт на четвёртом месте на Западе, 39 побед и 20 поражений. Разница очков 118,8:114,1. Последние 10 игр 8-2, в гостях 18-12. В команде тренера Майка Д’Антони все здоровы. Стартовый состав такой: разыгрывающий Расселл Уэстбрук, атакующий защитник Джеймс Харден, лёгкий форвард Дэнюэл Хаус, мощный форвард Роберт Ковингтон, центровой Пи Джей Такер.



В предыдущем матче с «Бостоном» на паркете появлялись только трое запасных — защитники Остин Риверс, Эрик Гордон, Бен МакЛемор. «Хьюстон» занимает 2-е место по результативности, 29-е место по ассистам — 21,4, 13-е место по подборам — 45,4, 18-е место по защите», — сказал Гомельский.



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