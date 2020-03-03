«Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ 3 марта

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Барыс» — «Металлург» Мг.
Ставка: победа «Барыса» за 1.95.
«На мой извращённый взгляд, в этой серии всё ясно. Во-первых, «Барыс» выглядит банально свежее, что уже даёт огромное преимущество. Потому что с начала серии и до её конца отдыхать уже некогда, успеть бы восстановиться от матча к матчу.
Во-вторых, «Барыс» чётко знает, что делать с лидерами «Магнитки». Причём знает не только теоретически, но и выполняет это на практике. Не в виде разовых акций, а в виде банальной рутинной работы. Мы все знаем, что тому же Сергею Мозякину нужно хотя бы немного «чистого» льда для разгона. И этого льда ему казахстанцы не дают, хоть криком кричи. А ещё товарищи из солнечного Казахстана знают все проблемные места у Василия Кошечкина и умеют вбить туда раскалённый лом.
В общем, быть может, у «Магнитки» когда-то что-то с «Барысом» получится, но точно не во втором матче. Более того, лично мне кажется, что более возрастная «Магнитка» с каждым последующим матчем будет выглядеть всё скромнее и скромнее и разница в «потенциалах» будет только увеличиваться.
И второй домашний матч четвертьфинальной серии «Барыс» возьмёт так же, как взял и первый: спокойно, рассудительно и не расшибаясь в лепешку. Конечно же без всяких овертаймов».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 3 марта 2020
-
09:00
- 2 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
- 1 марта 2020
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30