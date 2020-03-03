«Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ 3 марта

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Барыс» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Барыса» за 1.95.



«На мой извращённый взгляд, в этой серии всё ясно. Во-первых, «Барыс» выглядит банально свежее, что уже даёт огромное преимущество. Потому что с начала серии и до её конца отдыхать уже некогда, успеть бы восстановиться от матча к матчу.



Во-вторых, «Барыс» чётко знает, что делать с лидерами «Магнитки». Причём знает не только теоретически, но и выполняет это на практике. Не в виде разовых акций, а в виде банальной рутинной работы. Мы все знаем, что тому же Сергею Мозякину нужно хотя бы немного «чистого» льда для разгона. И этого льда ему казахстанцы не дают, хоть криком кричи. А ещё товарищи из солнечного Казахстана знают все проблемные места у Василия Кошечкина и умеют вбить туда раскалённый лом.



В общем, быть может, у «Магнитки» когда-то что-то с «Барысом» получится, но точно не во втором матче. Более того, лично мне кажется, что более возрастная «Магнитка» с каждым последующим матчем будет выглядеть всё скромнее и скромнее и разница в «потенциалах» будет только увеличиваться.



И второй домашний матч четвертьфинальной серии «Барыс» возьмёт так же, как взял и первый: спокойно, рассудительно и не расшибаясь в лепешку. Конечно же без всяких овертаймов».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Барыс» — «Металлург Мг». Прогноз: Воробьёв прижмётся к воротам, Потехин подтащит «лис» Первый матч завершился разгромной победой клуба из Казахстана.