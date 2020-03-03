«Йокерит» — «Локомотив»: ставка Павла Лысенкова на второй матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Павел Лысенков дал прогноз на второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Йокерит» — «Локомотив».
Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 2.25.
«Это самая непредсказуемая серия из всех восьми противостояний в КХЛ. Очень легко предсказать, что будет в серии ЦСКА — «Торпедо». Без проблем могу предсказать, что будет в серии СКА — «Витязь», и даже могу предсказать, что будет в серии «Ак Барс» — «Нефтехимик». Но серию «Йокерит» — «Локомотив» расколоть очень сложно. Но давайте попробуем.
Что касается второго матча, то я бы зарядил на итоговую победу «Локомотива», потому что в первом матче «Йокерит» может выиграть, а второй матч «Локо» должен зацепить. Один из двух матчей «Локомотив» в Хельсинки должен взять, потому что по ходу регулярного чемпионата сделал это три раза. Сложная серия, но я всё же взял бы итоговую победу «Локомотива».
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