«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Георгия Черданцева на матч Кубка Англии 3 марта 2020 года

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль».



Ставка: гол в первые 26 минут за 1.92.



«Матч очень сложный для прогноза. Но я всё же думаю, что чуть большим фаворитом является «Челси». Можно было бы рискнуть и поставить на то, что «Челси» пройдёт в овертайме или в серии пенальти. Но то же самое можно сыграть и в сторону «Ливерпуля». Это рулетка.



«Ливерпуль» наелся от этой бешеной гонки. Ему не хватает глубины состава и длины «скамейки». С «Уотфордом» произошла катастрофа. При этом проигран матч в Мадриде. Я думаю, что у «Атлетико» «Ливерпуль» в два мяча не выиграет. Значит, до свидания Лига чемпионов. А этот матч через неделю. После этого сразу ливерпульское дерби. Команде осталось выиграть всего четыре матча для чемпионства. Думаю, команда Клоппа будет настроена через не могу, на зубах этот титул выиграть и забыть все остальное.



Поэтому «Челси» будет настроен решительно. Думаю, стоит ожидать открытую игру. Я бы выбрал вариант быстрый гол, с 1-й по 26-ю минуты. Забить может любая команда в этом непредсказуемом матче».



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