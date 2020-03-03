СКА — «Витязь»: ставка Максима Лебедева на второй матч серии Кубка Гагарина — 2020

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина СКА — «Витязь».



Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.35.



«Куда более умные, знающие и разбирающиеся в хоккее, нежели я, люди утверждали и продолжают утверждать, что по всем правилам дипломатического этикета и подковёрных игр СКА не только должен, но и обязан отдать «Витязю» минимум одну победу в этой серии. Доводы приводятся вполне серьёзные и рассудительные, и я с ними полностью согласен.



Но как, чёрт побери, такой СКА может отдать такому «Витязю» одну победу? Это же команды из разных весовых категорий. Причём не соседних, а практически противоположных. Супертяж СКА против подольского «мухача». Можно, конечно, в форме СКА выпустить на лёд «СКА-Неву», но эти хлопцы сейчас сами заняты в Кубке Петрова. Сказать нынешним игрокам СКА: «А проиграйте-ка». Так они сильно напрягаться и упираться не будут, а всё равно такой «Витязь» обыграют.



В общем, на данный момент главная проблема СКА, похоже, заключается в том, как отдать «Витязю» минимум одну победу (про две уже не говорю), чтобы не опозориться перед всем прогрессивным человечеством. Если это и произойдёт, то точно не в Санкт-Петербурге, а значит и не во втором матче серии. В каком конкретно, мы поговорим чуть попозже. А пока спрогнозируем вторую уверенную победу СКА над «Витязем» подряд, конечно же, в основное время и с весьма приличной разницей не менее чем в три шайбы».



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