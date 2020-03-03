«Авангард» — «Салават Юлаев»: ставка Максима Лебедева на второй матч серии Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Салават Юлаев».



Ставка: ничья за 4.20.



«Первый матч прошёл полностью по плану – и «Авангарда», и вашего покорного слуги. Как и предсказывалось, в этой паре «Салават Юлаев» омским балашихинцам не конкурент. Притом что «Авангард», как Леонид Ильич Брежнев, жил сам и давал жить другим и даже не думал глушить единственно играющее звено уфимцев. Оставив это на чёрный день.



Вроде бы, ничего не мешает предсказать и вторую победу «Авангарда» подряд. Тем более что он уже почувствовал кровь на зубах, и всё у «ястребов» идёт, всё складывается. Но нет, не поднимается рука. И подняться ей мешает то самое раздолбайство, из-за которого «Авангард» отдал на последнем повороте первое место в дивизионе и которое было присуще омскому клубу при всех руководителях, тренерах, игроках, во всех эпохах и во всех местах дислокации. Плюс нельзя забывать законы человеческой психологии. Потому что теперь, после победы, «Авангард» будет в слегка расслабленном состоянии. Нет, он не станет кататься на прямых ногах и уходить от борьбы. Просто там чуть-чуть недоработали, тут немного подумали, что партнер справится – а в итоге это складывается в пару-тройку незаброшенных или, наоборот, пропущенных шайб. А «Салават» будет в прямо противоположном — вздёрнутом — настроении, поскольку и первый матч проиграл, и от тренера получил, и от руководства много чего хорошего о себе услышал.



В общем, стечение всех вышеназванных обстоятельств, помноженное на законы человеческой психологии, заставляет меня наступить на горло собственной песне и предсказать ничью в основное время. А уж в каком овертайме «Салават» забьёт и одержит свою единственную победу в этой серии (максимум – одну из двух), это уже не столь важно».



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