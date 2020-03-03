«Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз «Чемпионата» на второй матч серии Кубка Гагарина—2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Барыс» — «Металлург» Мг.
Ставка: ИТМ 9.5 броска «Металлурга» в первом периоде за 1.86.
«Основная проблема хоккеистов Ильи Воробьёва — тягаться в движении с клубом из Казахстана они не могут. У уральцев крепкое большинство и несколько качественных исполнителей, но играть в высоком темпе они способны считаное количество смен, тогда как «барсы» носятся гораздо активнее. Именно поэтому после стартовых 10 минут у «Металлурга» был заметен разве что Богдан Потехин.
В остальном расклад печальный. Меньшинство у подопечных Андрея Скабелки отработало замечательно, Эдди Паскуале в нужный момент подтащил. Хотя моментов у магнитогорцев имелось совсем немного: они вроде бы владели шайбой в чужой зоне, однако в основном было это у бортов. С дисциплиной и выбором позиции у «Барыса» всё в порядке.
Есть подозрение, что тренерский штаб гостей сделает выводы после первого поединка. Скорее всего, во второй встрече российский коллектив будет чаще играть в откат и стараться сбивать темп. В таком случае бросков у них наверняка окажется немного. От этого и оттолкнёмся.
Мы бы выбирали между ИТМ 9.5 броска «Металлурга» в первом периоде за 1.86, а также ставкой «победа хозяев по броскам в створ с форой (-2.5)» за 2.06. «Лисам» сейчас не до красоты: в случае второго поражения в Нур-Султане ситуация окажется критической, поскольку «барсы» хороши на выезде и наверняка зацепят хотя бы одну игру в Магнитогорске».
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