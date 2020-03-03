Гол Луценко в ворота «Сочи» на 95-й минуте лишил клиента БК 1 млн рублей
Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал ставку типа ординар на сумму 1 млн рублей на футбольный матч 20-го тура РПЛ «Сочи» — «Арсенал» (1:2). Игрок выбрал победу хозяев с нулевой форой за коэффициент 1.67.
На пятой минуте встречи Евгений Луценко с передачи Сергея Ткачёва вывел «Арсенал» вперёд. Во втором тайме нападающий «Сочи» Александр Кокорин сравнял счёт. На 95-й минуте Луценко оформил дубль и принёс гостям победу.
Если бы счёт остался ничейным, по ставке был бы произведён возврат. Но из-за гола Луценко в компенсированное время пари проиграло. Клиент БК лишился 1 млн рублей.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
Читайте также
- 3 марта 2020
-
10:40
-
10:20
-
09:40
-
09:00
- 2 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
- 1 марта 2020
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
Партнерский контент