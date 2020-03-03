Гол Луценко в ворота «Сочи» на 95-й минуте лишил клиента БК 1 млн рублей

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал ставку типа ординар на сумму 1 млн рублей на футбольный матч 20-го тура РПЛ «Сочи» — «Арсенал» (1:2). Игрок выбрал победу хозяев с нулевой форой за коэффициент 1.67.

На пятой минуте встречи Евгений Луценко с передачи Сергея Ткачёва вывел «Арсенал» вперёд. Во втором тайме нападающий «Сочи» Александр Кокорин сравнял счёт. На 95-й минуте Луценко оформил дубль и принёс гостям победу.

Если бы счёт остался ничейным, по ставке был бы произведён возврат. Но из-за гола Луценко в компенсированное время пари проиграло. Клиент БК лишился 1 млн рублей.

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