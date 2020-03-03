Игрок БК угадал точный счёт в матче «Уотфорд» — «Ливерпуль» с коэффициентом 90.00
Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал ставку типа ординар на сумму 200 рублей на футбольный матч 28-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Ливерпуль». В лайве игрок поставил на точный счёт 3:0 за коэффициент 90.00.
Первый тайм встречи на «Викарэйдж Роуд» завершился вничью 0:0. Во второй 45-минутке дубль за хозяев оформил Исмаила Сарр, ещё один мяч забил Трой Дини. «Ливерпуль» не смог хотя бы сократить отставание, и «Уотфорд» победил со счётом 3:0.
Заключив пари на сумму 200 рублей, клиент БК получил 18 тыс. рублей.
До 28-го тура в нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» выиграл 26 из 27 матчей, а «Уотфорд» находился в зоне вылета.
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