Игрок БК угадал точный счёт в матче «Уотфорд» — «Ливерпуль» с коэффициентом 90.00

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал ставку типа ординар на сумму 200 рублей на футбольный матч 28-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Ливерпуль». В лайве игрок поставил на точный счёт 3:0 за коэффициент 90.00.

Первый тайм встречи на «Викарэйдж Роуд» завершился вничью 0:0. Во второй 45-минутке дубль за хозяев оформил Исмаила Сарр, ещё один мяч забил Трой Дини. «Ливерпуль» не смог хотя бы сократить отставание, и «Уотфорд» победил со счётом 3:0.

Заключив пари на сумму 200 рублей, клиент БК получил 18 тыс. рублей.

До 28-го тура в нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» выиграл 26 из 27 матчей, а «Уотфорд» находился в зоне вылета.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.