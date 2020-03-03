Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/8 финала Кубка Англии 3 марта

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/8 финала Кубка Англии 3 марта
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий Илья Казаков сделал прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Челси» за 2.40.

«Попробую поставить на «Челси» в этом матче. Также мне кажется, что игра получится верховой. Ну и обе команды забьют. «Ливерпуль» пропустил пять мячей в двух последних встречах – это запредельно много. Понятно, что команда и от победной серии устала, и отрыв в чемпионате такой, что не всегда удается играть на пике возможностей.

Понятно, что «Ливерпуль» уже чемпион Англии. Теперь надо постараться сделать дубль вместе с Лигой чемпионов. И Кубок, несмотря на все футбольные традиции в Англии, для «Ливерпуля» не является турниром номер один или номер два.

Поэтому я жду, что Юрген Клопп выставит смешанный состав. Позволит многим лидерам отдохнуть. А вот «Челси», который не лучшим образом смотрится в чемпионате, сделает ставку на Кубок. Фрэнк Лэмпард, в отличие от Клоппа, человек плоть от плоти английского футбола со всей его философией, перенятой еще от дяди, от отца. У него есть особое отношение к подобным турнирам. Я не думаю, что оно куда-то делось».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020