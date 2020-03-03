«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/8 финала Кубка Англии 3 марта

Популярный футбольный комментатор и ведущий Илья Казаков сделал прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Челси» за 2.40.



«Попробую поставить на «Челси» в этом матче. Также мне кажется, что игра получится верховой. Ну и обе команды забьют. «Ливерпуль» пропустил пять мячей в двух последних встречах – это запредельно много. Понятно, что команда и от победной серии устала, и отрыв в чемпионате такой, что не всегда удается играть на пике возможностей.



Понятно, что «Ливерпуль» уже чемпион Англии. Теперь надо постараться сделать дубль вместе с Лигой чемпионов. И Кубок, несмотря на все футбольные традиции в Англии, для «Ливерпуля» не является турниром номер один или номер два.



Поэтому я жду, что Юрген Клопп выставит смешанный состав. Позволит многим лидерам отдохнуть. А вот «Челси», который не лучшим образом смотрится в чемпионате, сделает ставку на Кубок. Фрэнк Лэмпард, в отличие от Клоппа, человек плоть от плоти английского футбола со всей его философией, перенятой еще от дяди, от отца. У него есть особое отношение к подобным турнирам. Я не думаю, что оно куда-то делось».



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