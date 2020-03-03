Клиент букмекера потерял 2 млн рублей из-за поражения «Арсенала» в Лиге Европы

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал ставку типа экспресс на сумму 2 млн рублей на три ответных матча 1/16 финала Лиги Европы. Игрок выбрал следующие исходы:
- Победа «Интера» в матче с «Лудорогцем» за коэффициент 1.40.
- Выигрыш «Манчестер Юнайтед» во встрече с «Брюгге» за коэффициент 1.48.
- Победа «Арсенала» в поединке с «Олимпиакосом» за коэффициент 1.50.
Общий коэффициент экспресса составил 3.11, а возможная выплата — 6,22 млн рублей.
«Интер» пропустил от «Лудогорца» на 26-й минуте, но благодаря голам Бираги и Лукаку хозяева победили со счётом 2:1. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге» (5:0).
Для прохода экспресса оставалась победа «Арсенала», но «канониры» дома уступили «Олимпиакосу» в основное время со счётом 0:1. Единственный мяч по итогам двух таймов забил Пал Сиссе с передачи Матьё Вальбуэна.
В дополнительное время команды обменялись голами, и в следующий раунд прошёл «Олимпиакос». Впрочем, для ставки это уже не имело никакого значения.
Из-за поражения «Арсенала» в основное время экспресс не прошёл и клиент БК лишился 2 млн рублей.
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