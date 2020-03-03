СКА — «Витязь»: прогноз «Чемпионата» на второй матч серии Кубка Гагарина—2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина СКА — «Витязь».



Ставка: победа СКА с форой (-2) за 2.05.



«Первый матч серии получился таким, как и ожидалось. Лёгкая победа фаворита, уже к середине всё оказалось ясно, а вторая половина превратилась в тренировку. СКА доигрывал в эконом-режиме, что никак не помешало оформить крупную победу (6:1).



Гостей хватило только на первый период. Всё хорошее оказалось перечёркнуто индивидуальными ошибками. Стартовые три шайбы «Витязь» фактически подарил: в первом случае ошибка при передаче в своей зоне, во второй — натуральный привоз Лаюнена, в третьей — проигранная борьба в своей зоне.



Единственную шайбу подопечные Михаила Кравеца забросили в быстрой атаке. Это был разовый случай: в целом «армейцы» ловко переходили из атаки в оборону и практически не допускали провалов. В позиционной атаке аутсайдеру ловить нечего из-за огромной разницы в мастерстве, а первое и единственное большинство случилось уже при 1:6. Да и то продлилось всего 45 секунд.



У СКА порадовало молодёжное звено, которому даже стали доверять большинство. Кирилл Марченко оформил дубль, вторую шайбу он провёл именно в формате «пять на четыре». В настоящий момент такая серия кажется идеальной возможностью плавно вкатиться в плей-офф и даже поэкспериментировать.



Во втором матче клуб из Московской области наверняка будет выглядеть чуть лучше. Всё же в воскресенье совсем не подтащил Илья Ежов, а без спасений от голкипера зацепиться практически нереально. В остальном расклад остаётся неизменным: хозяева просто находятся на другом уровне.



Букмекеры полностью с этим согласны, лобовая победа фаворита идёт за скромный коэффициент 1.38. Ресурсов для улучшения ситуации у «Витязя» нет, поскольку Александр Сёмин уже завершил сезон из-за травмы. Забить больше одной шайбы вряд ли удастся, а потому единственная надежда — чудеса от вратаря. Мы бы выбирали между 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.97 и П1 с форой (-2) за 2.05».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

СКА — «Витязь». Прогноз: Кудашов, Кузьменко и Бурдасов повторят номер на бис В первом матче СКА спокойно разнёс команду Михаила Кравеца.