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«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Гутцайта на матч Кубка Англии 3 марта 2020 года

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Гутцайта на матч Кубка Англии 3 марта 2020 года
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий Роман Гутцайт сделал прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.66.

«Я сразу хочу объяснить, какой выбор на эту встречу я делаю, а потом уже его подкрепить определёнными аргументами. Обе забьют — мне кажется, что в этом матче такой исход вполне может произойти. Дело в том, что для обеих команд это напоминание о Лиге чемпионов. Вечер вторника, приятная атмосфера. Надо поиграть в футбол.

У «Челси» в чемпионате дела ни шатко ни валко, всё-таки не лучший результат в последнее время. «Челси» много и регулярно пропускает. В Лиге чемпионов, я думаю, «Челси» дальше не пройдёт после того, как получил 0:3 дома от «Баварии». Так что Кубок Англии — это возможность дать поиграть футболистам, у которых практики не так много. Лэмпард продолжает реализовывать свои идеи. «Челси» дома забить «Ливерпулю» в принципе способен.

«Ливерпуль» — каким бы составом он ни вышел на эту встречу — это команда, которая обычно соперникам забивает. Матч с «Уотфордос» — исключение. Нужно будет как-то на это Клоппу реагировать. Команда, очевидно, ведёт подготовку к ответному матчу с «Атлетико Мадрид». Поэтому «Челси» — это хорошая проверка.

В матче «Челси» — «Ливерпуль» я выбираю ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.66».

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