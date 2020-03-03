«Челси» — «Ливерпуль»: дай точный прогноз — получи бонус 500 рублей!

Сегодня, 3 марта, «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в матче 1/8 финала Кубка Англии сезона-2019/2020. Смотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на «Матч ТВ» с 22:45 мск. А ещё можно получить бонус от ФОНБЕТ, нужно только верно предсказать победителя встречи!



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