«Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка Дениса Казанского на матч Кубка Англии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Кубка Англии «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: победа «Шеффилда» за 1.77.
«Рединг» прямо сейчас не слишком хорош. Вообще надо сказать, что у них история взаимоотношений тоже достаточно примечательная — «Шеффилд» побеждает в 3 матчах из 4, не пропуская и забивая 6 голов в ворота «Рединга».
«Рединг» в Чемпионшипе играет в последних встречах не очень успешно. 9 поражений в 18 матчах дома, ну и сейчас серия не совсем хорошая — 3 поражения в 5 играх. Очевидно, что хозяева не в лучшей форме сейчас, в отличие от восьмой команды АПЛ. «Шеффилд» в хорошей форме и может уже в этом сезоне замахнуться на зону еврокубков.
Думаю, «Шеффилд» будет очень серьезно настроен в этом матче, поэтому возьму победу гостей в этой встрече».
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