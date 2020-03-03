«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата» на второй матч серии Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Салават Юлаев».
Ставка: ИТМ 3.5 малых штрафов «СЮ» за 2.23.
«Отсутствие Никиты Сошникова больно бьёт по атакующему потенциалу коллектива Николая Цулыгина. Сыгранности в сочетаниях не проглядывается, что-то придумать может только тройка легионеров. Первый гол пришёл именно после атаки с ходу, которую завершил Линус Умарк.
В остальном преимущество «Авангарда» казалось внушительным. У «СЮ» имелись моменты, были попадания в каркас ворот и пара классных спасений Игоря Бобкова. Но «ястребы» чаще гостили в чужой зоне и создавали больше. Их присутствие на пятаке постоянно ощущалось: вторая и третья шайбы влетели в ворота Метсолы именно таким образом.
Скорее всего, Сошников не вернётся на лёд раньше третьего поединка, а потому шансы уфимцев кажутся скромными. Николай Цулыгин ловко берёт запросы, но для прохода действующего финалиста Кубка Гагарина этого маловато. Разница в дисциплине делает всё остальное.
В стартовом матче «Салават Юлаев» трижды оставался в меньшинстве, а сам не получил на розыгрыш лишнего ни единой секунды. «Авангард» использовал два первых удаления соперника, причём обе шайбы оказались невероятно важными. Сергей Шумаков сравнял счёт на 17-й минуте, а Валентин Пьянов отличился под занавес второго периода.
Тот гол довёл преимущество омичей до трёх шайб и фактически убил интригу. Ещё одно удаление клуб из Башкортостана схватил в третьем периоде, когда всё уже было ясно. Если после столь яркой демонстрации гости продолжат хватать удаления на ровном месте, подопечные Боба Хартли почти наверняка одержат вторую победу.
В связи с этим мы бы выбирали между двумя ставками — ИТМ 3.5 малых штрафов «СЮ» за 2.23 и «Салават Юлаев» получит не больше штрафного времени, чем «Авангард», за 1.93. Метсола и Умарк — это прекрасно, но сейчас у гостей остаётся два варианта: либо наладить спецбригады, либо перестать удаляться. Вопрос с большинством и меньшинством вряд ли реально решить за сутки, так что ждём улучшения дисциплины».
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