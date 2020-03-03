«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч 1/8 финала Кубка Англии 3 марта

Популярный футбольный комментатор и ведущий Александр Елагин сделал прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.81.



«В нынешнем розыгрыше “Челси” выиграл у двух представителей Чемпионшипа, то есть второго по рангу дивизиона. Соответственно, у “Ноттингема” 2:0 дома и 2:1 в гостях. “Ливерпуль” в 1/16 далеко не основным составом вырвал победу у “Эвертона” на “Энфилде” со счётом 1:0. Во втором матче со “Шрусбери” играл резервный состав “Ливерпуля”, которым руководил тренер «молодёжки» Нил Кричли. Конечно, на “Бридже” командовать красными будет Клопп, который, я думаю, не прочь сделать с “Ливерпулем” золотой дубль в нынешнем феноменальном для клуба сезоне.



Ну и потом “Ливерпуль” проиграл “Уотфорду” 0:3 в 28-м туре АПЛ, поэтому здесь не до шуток. Предстоящий матч для красных будет 45-м в сезоне во всех турнирах. Для “Челси” матч будет 40-м. Но это не делает “Блюз” фаворитом предстоящего поединка. У Фрэнка Лэмпарда немало проблем, причём не только игровых. Например, в запас прочно сел основной вратарь Кепа. Однако возрастной аргентинец Кабальеро, увы, не всегда выручает. Недаром летом Лэмпард основательно перетряхнул состав. В общем, удачно проведённый кубковый матч даёт прекрасную возможность молодым игрокам “Челси” поднять боевой дух после провала 0:3 в первом матче Лиги чемпионов с “Баварией”.



Завтра жду на “Стэмфорд Бридж” яркого и голевого футбола и поэтому предлагаю поставить на тотал больше 2.5 забитых мячей».



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