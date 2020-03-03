«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка Дениса Казанского на матч Кубка Англии 3 марта

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Кубка Англии «Челси» — «Ливерпуль».
Ставка: ничья за 3.64.
«Заглянем в статистику – «Ливерпуль» клубам из топ-6 не проигрывает в гостях, а «Челси» дома этим клубам даёт отпор, но не очень. Это проблема для Фрэнка Лэмпарда. Но он понимает, что именно в марте судят о готовности команды. У «Челси» сложный график, надо ещё что-то с «Баварией» делать.
«Ливерпуль» оступился, но с кем не бывает. Чемпионат, скорее всего, уже в кармане. Матч с «Атлетико» впереди, но надо оставлять за собой ещё и Кубок Англии, поэтому будет невероятная битва. Я думаю, что всё решится за пределами основного времени, а в основное будет ничья. Это Кубок и Фрэнк Лэмпард против «Ливерпуля» — не должно здесь быть игры в одни ворота. Ничья в основное время гарантирована в большой британской битве».
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