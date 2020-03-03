«Спартак» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на дерби в матче 1/4 финала Кубка России 4 марта

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — ЦСКА.
Ставка: гол в первую 31 минуту — нет за 2.30.
«В первом весеннем матче «Спартак» понравился больше, но делать из этого далеко идущие выводы опасно. Сезон только-только возобновился, а после долгих пауз команды часто действуют нестабильно, чередуя мощные матчи с бледными. Плюс тренерский фактор — Виктор Гончаренко и Доменико Тедеско ещё не пересекались, так что какие-то сюрпризы нас наверняка ждут.
Кубковая встреча, проигравший завершит борьбу в турнире. Соответственно, цена ошибки повышается, а потому дебют наверняка получится осторожным. Тедеско и Гончаренко присмотрятся друг к другу, а источником остроты сначала будут дальние удары и стандарты. Ближе к перерыву игра наверняка разойдётся.
Выбрал бы между двух ставок: «гол в первую 31 минуту — нет» за 2.30 и тотал меньше 1 мяча в первом тайме за 1.77. В трёх предыдущих встречах «Спартака» с ЦСКА до перерыва был забит лишь один гол. Статистика на нашей стороне».
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