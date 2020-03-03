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Эксперты оценили шансы сборной России занять 1-е место в группе Лиги наций-2020/2021

Эксперты оценили шансы сборной России занять 1-е место в группе Лиги наций-2020/2021
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Сборная России накануне узнала соперников по группе в Лиге наций сезона-2020/2021 по результам жеребьёвки в Амстердаме.

В группе 3 Лиги B российской национальной команде предстоит сыграть со сборными Сербии, Турции и Венгрии. Букмекеры оценили шансы подопечных Станислава Черчесова занять первое место в группе.

Аналитики считают сборную России фаворитом квартета: поставить на её победу предлагается с коэффициентом 2.38. Это примерно 40% вероятности.

Если первое место в группе 3 Лиги В займёт сборная Сербии, сыграет коэффициент 3.50. Шансы сборной Турции выражены коэффициентом 3.74.

Команда Венгрии идёт в букмекерских конторах явным аутсайдером квартета. Если она сумеет финишировать первой, сыграет коэффициент 8.00.

Эксперты назвали фаворитов Лиги наций УЕФА-2020/2021 по итогам жеребьёвки
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