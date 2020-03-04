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«Спартак» — ЦСКА: по какому каналу покажут матч, прогнозы и ставки

«Спартак» — ЦСКА: по какому каналу покажут матч, прогнозы и ставки
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 4 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве пройдёт матч 1/4 финала Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА. Начало матча запланировано на 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

По оценке букмекеров, фаворит поединка — команда Доменико Тедеско. Поставить на спартаковцев можно за 2.50. Это примерно 39% вероятности. Сделать ставку на успех ЦСКА можно с коэффициентом 3.05 (32%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.35 (29%).

Победитель этой встречи в полуфинале турнира встретится с сильнейшим в матче питерского «Зенита» и грозненского «Ахмата».

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В трёх последних очных встречах до перерыва был забит всего один мяч.
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