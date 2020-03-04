«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит» в четвертьфинале Кубка России сезона-2019/2020.
Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.11.
«Ахмат» принимает у себя лидера РПЛ «Зенит» в 1/4 финала Кубка России. У петербуржцев есть неплохие шансы сделать золотой дубль в этом сезоне. Да, есть пока проблемы с входом в игру. Об этом говорил Семак после встречи с «Локомотивом». По-моему, будет снова отсутствовать Артём Дзюба. Но должен полностью восстановиться Сердар Азмун.
У «Ахмата» есть проблемы в чемпионате. Их бы решить сейчас, а потом думать о Кубке России. Но, как говорят инсайдеры, «Ахмат» делает достаточно серьёзную ставку на этот турнир. Это возможность побороться за еврокубки. Ну и плюс в Кубке России «Ахмат» хочет пройти далеко. Если есть такой шанс, то почему бы им не воспользоваться? Матч домашний, пусть и против «Зенита».
Шалимов понимает, что против «Зенита» не стоит играть в открытый футбол. Надо терпеть и ждать своего шанса.
Хорошим вариантом здесь могла бы быть ничья. «Зенит» наверняка сделает ротацию. Впереди матч чемпионата против «Уфы», но в том турнире «Зенит» более-менее комфортно себя чувствует. В Кубке России Семак обычно применял серьёзную ротацию. Как будет на этот раз, посмотрим.
Ничья — неплохой вариант. Но я бы ограничился ставкой «ничья в первом тайме». Вряд ли стоит ждать открытый бой от команд. «Ахмат» будет терпеть. «Зенит» будет пытаться что-то создать через позиционное нападение или же через забросы вперёд, пусть и Дзюбы не будет. За 2,11 ничья в первом тайме — отличный вариант», — полагает Генич.
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