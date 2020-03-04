«Шинник» – «Урал»: прогноз Евгения Ловчева на встречу Кубка России
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Шинник» – «Урал».
Ставка: победа «Урала» и меньше 3 мячей в матче за 3.60.
«Здесь всё понятно, здесь очевидна разница в классе. У «Урала» хорошие исполнители. А Бикфалви мог бы заинтересовать любую команду из наших лидеров (да и не только наших). «Урал» неслучайно становится кубковой командой. В последнее время они и в финале играли, и всё время были где-то наверху. Поэтому я думаю, что «Урал» победит.
Ставлю на П2, также думаю, что гости победят во втором тайме, а также сделаю традиционный ТМ 2.5», — сказал Ловчев.
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