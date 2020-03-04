«Спартак» — ЦСКА: ставка Нобеля Арустамяна на игру 1/4 финала Кубка России

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка России сезона-2019/2020 «Спартак» — ЦСКА.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.22.
«Я бы отметил здесь фактор дерби: и «Спартак», и ЦСКА очень хотят выиграть. Этот матч решающий, определяющий в плане борьбы за кубок. Для «Спартака» это единственный шанс пробиться в еврокубки на будущий сезон, а для ЦСКА – выиграть трофей, потому что вряд ли «армейцы» смогут бороться за титул в чемпионате.
Поэтому эта важная для обеих сторон игра, на мой взгляд, получится довольно открытой. И моя ставка – будут голы в обоих таймах. Это, мне кажется, весьма реально, учитывая, что в дерби всегда открытый футбол. Ну и вторая ставка – тотал больше 2,5 гола», — сказал Арустамян.
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